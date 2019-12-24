УРАЛСИБ предложил кредит на покупку автомобилей премиальных брендов
Банк УРАЛСИБ предложил физлицам новую программу кредитования для покупки машин премиальных брендов
Программа действует для следующих марок: Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
Программа позволяет получить кредит как на новые, так и на автомобили с пробегом. Максимальная сумма кредита — 15 млн рублей для новых и 13 млн рублей для машин с пробегом. Минимальная сумма для новых машин — 5 млн 1 рубль, на для машин с пробегом — 3 млн 1 рублей. Срок кредита — от 1 года до 5 лет.
Минимальный первоначальный взнос — 30% от стоимости машины. При первоначальном взносе менее 50% или в случае, если заемщик не является зарплатным клиентом банка УРАЛСИБ, потребуются документы о доходе и занятости.
Процентные ставки зависят от того, застрахован ли залог или жизнь заемщика. Минимальная ставка — 9,5% годовых в рублях со страховкой залога и здоровья заемщика.
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