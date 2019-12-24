УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом не старше 15 лет
Банк УРАЛСИБ предложил новые условия автокредитования для покупателей иномарок с пробегом
Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированной иностранной машины с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей.
Сертифицированными автомобилями с пробегом считаются те, что прошли комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получили заключение о соответствии требованиям специальных программ автопроизводителей или дилеров. При этом возраст авто не должен превышать 15 лет к окончанию срока кредита.
Новые ценовые условия кредитования на покупку сертифицированных поддержанных машин распространяются на программы Банка УРАЛСИБ «СКАЗКА — без КАСКО» и «АВТОПАРТНЕР».
Нужный документ — сертификат или гарантийное письмо дилера/автопроизводителя. Посмотреть полный список партнеров банка УРАЛСИБ можно на сайте.
Узнать полные условия автокредитования и подать заявку на кредит можно в отделениях банка, на сайте и по телефону 88002505757.
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