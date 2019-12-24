УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом не старше 15 лет

Теперь клиент может получить кредит на покупку сертифицированной иностранной машины с пробегом на тех же ценовых условиях, что и для новых автомобилей.

Сертифицированными автомобилями с пробегом считаются те, что прошли комплексную техническую и юридическую проверку у специалистов официального дилера и получили заключение о соответствии требованиям специальных программ автопроизводителей или дилеров. При этом возраст авто не должен превышать 15 лет к окончанию срока кредита.