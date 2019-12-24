В Краснодаре на две недели ограничат движение на улицах 1-го мая и Черкасской

Краснодарский край

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В Краснодаре в январе 2020 года на две недели ограничат движение на двух улицах из-за работ по модернизации водопровода

«Росводоканал Краснодар» с 3 по 14 января будет модернизировать сети водопровода на улице Черкасской. В это время движение транспорта ограничат на самой Черкасской от Восточно-Кругликовской до 1-го Мая, и на 1-го Мая от Черкасской в сторону Памирской по одной полосе.

Директор по производству «Росводоканала» Станислав Гераськов уточнил, что специалисты заменят водопровод протяженностью 150 метров на новый пластиковый, который должен будет прослужить не менее 50 лет.

Во время проведения работ жилые дома не будут отключать от водоснабжения, сообщили 23 декабря в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру сообщали, что в декабре и январе в центре города закроют ряд других улиц из-за благотворительных новогодних акций. 

Водоснабжение Дороги Краснодар Транспорт

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