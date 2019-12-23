«Локомотив-Кубань» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли лидера Единой лиги ВТБ «Химки» в гостевом матче
Встреча, прошедшая в Подмосковье 23 декабря, завершилась со счетом 89:94. Краснодарцы завладели инициативой в начале игры (23:19), вторая десятиминутка также осталась за гостями (46:40). В третьем тайме хозяева вырвались вперед (68:57), но в четвертом отрезке «Локо» вновь завладел преимуществом и довел счет до победного.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Каммингс, набравший 19 очков. В составе хозяев 22 очка на свой счет записал Алексей Швед.
До этого вечера у «Химок» было 11 побед в 11 матчах чемпионата. Это их первый проигрыш в текущем сезоне.
Последней игрой этого года для «Локо» станет встреча с «Зеленой Гурой» в Польше 28 декабря.
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