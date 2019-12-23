На Кубани два человека погибли в ДТП, врезавшись в дерево
Ночью 23 декабря в Белореченском районе произошла смертельная авария с участием легковушки
Информация о ДТП на дороге поселок Южный — станица Пшехская поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 3:48. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что водитель Lada Priora врезался в дерево. По фотографиям, опубликованным в инстаграме управления по делам ГО и ЧС Белореченского района, видно, что машина скатилась в кювет.
Погибли два человека. Причины аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Новопокровском районе вечером 20 декабря произошло лобовое ДТП, в котором также погибли два человека.
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Внимание ДТП! Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Так 23.12.19г в 03.48 в ЕДДС на тел. 112 от ДДС (03) поступила информация о ДТП с пострадавшими на а/д « пос.Южный – ст. Пшехская». По прибытию на место спасателей обнаружено, что водитель а/м «Лада Приора» допустил столкновением с деревом. В результате ДТП погибло два человека. Причина ДТП – устанавливается. Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения, это может привести к трагически последствиям. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112.
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