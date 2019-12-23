На Кубани два человека погибли в ДТП, врезавшись в дерево

Информация о ДТП на дороге поселок Южный — станица Пшехская поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 3:48. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что водитель Lada Priora врезался в дерево. По фотографиям, опубликованным в инстаграме управления по делам ГО и ЧС Белореченского района, видно, что машина скатилась в кювет.

Погибли два человека. Причины аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Новопокровском районе вечером 20 декабря произошло лобовое ДТП, в котором также погибли два человека.