На Кубани два человека погибли в ДТП, врезавшись в дерево

Краснодарский край

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Ночью 23 декабря в Белореченском районе произошла смертельная авария с участием легковушки

Информация о ДТП на дороге поселок Южный — станица Пшехская поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в 3:48. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что водитель Lada Priora врезался в дерево. По фотографиям, опубликованным в инстаграме управления по делам ГО и ЧС Белореченского района, видно, что машина скатилась в кювет.

Погибли два человека. Причины аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что в Новопокровском районе вечером 20 декабря произошло лобовое ДТП, в котором также погибли два человека.

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Внимание ДТП! Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Так 23.12.19г в 03.48 в ЕДДС на тел. 112 от ДДС (03) поступила информация о ДТП с пострадавшими на а/д « пос.Южный – ст. Пшехская». По прибытию на место спасателей обнаружено, что водитель а/м «Лада Приора» допустил столкновением с деревом. В результате ДТП погибло два человека. Причина ДТП – устанавливается. Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения, это может привести к трагически последствиям. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112.

A post shared by Управление по делам ГО и ЧС (@go_i_chs_belorechensk) on

Белореченский район ДТП смерть

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