На Кубани два человека погибли в ДТП, врезавшись в дерево

View this post on Instagram

Внимание ДТП! Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Так 23.12.19г в 03.48 в ЕДДС на тел. 112 от ДДС (03) поступила информация о ДТП с пострадавшими на а/д « пос.Южный – ст. Пшехская». По прибытию на место спасателей обнаружено, что водитель а/м «Лада Приора» допустил столкновением с деревом. В результате ДТП погибло два человека. Причина ДТП – устанавливается. Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательны за рулём, не превышайте скорость и не нарушайте правил дорожного движения, это может привести к трагически последствиям. Номер экстренного телефона: Единая Дежурно-Диспетчерская Служба 112.