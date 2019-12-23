В Краснодаре мужчина разбил камнем стекла в двух машинах. Хозяин одной из них утверждает, что вычислил преступника
В краснодарском поселке Российском в ночь на 23 декабря мужчина камнем разбил лобовые стекла двух машин. Хозяин одной из них заявил, что нашел злоумышленника по камерам видеонаблюдения
О произошедшем написали в соцсетях. В инстаграме «Телетайп Краснодар» 23 декабря выложили видео, на котором мужчина камнем разбивает лобовые стекла в двух машинах. Затем идет запись, сделанная хозяином одного из поврежденных автомобилей, на которой мужчина утверждает, что сам вычислил злоумышленника.
«И вот сегодня неизвестный прихрамывающий человек разбивает мне в 1:00 лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта крыса», — сказал хозяин автомобиля.
Владелец автомобиля пришел к мужчине, который проживает в подвале одного из домов, и обвинил его в порче стекол. Потерпевший связал произошедшее с «коммунальной войной», которая происходит в поселке Российском: кто-то регулярно перерезал провод глубинного насоса в скважине, которая питает дома на улицах Очаковской, 3 и 2-й Тверской, 2/1. Жители поселка подозревают в этом того же мужчину, который разбил стекла, и считают, что он работник УК «Перспектива-Развитие».
Хозяин поврежденного автомобиля вызвал наряд полиции. В МВД версию владельца машины пока не подтвердили. Полицейские проводят расследование.
«В 1:15 дежурному поступило сообщение о повреждении автомобиля "Нива". Было повреждено лобовое стекло. На место выехали сотрудники полиции, которые изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления, опросили владельцев автомобиля. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и личность злоумышленника», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару.
View this post on Instagram
Житель Краснодара поймал злодея, который разбил камнем стекла двух его машин. . Вчера мы рассказывали о коммунальных войнах в краснодарском поселке Российском. Там некий прихрамывающий злоумышленник две подряд перерезал провод глубинного насоса в скважине, которая питает дома Очаковская 3 и 2-ая Тверская 2/1. . По мнению жителей, это сделал работник УК «Перспектива-Развитие», которая вот уже несколько месяцев терроризирует жителей этих домов разными способами. . - И вот сегодня неизвестный, прихрамывающий человек разбивает мне в час ночи лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта «крыса», - рассказывает @dima12783. . Самосуда не было. Приехала следственная группа, завела дело. Ущерб уточняется.
Читайте также
Мнения ПартнерскийИнструменты, которые мы заслужили
Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу
Статьи ПартнерскийКак работает краевой фонд микрофинансирования
1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.