В Краснодаре мужчина разбил камнем стекла в двух машинах. Хозяин одной из них утверждает, что вычислил преступника

В краснодарском поселке Российском в ночь на 23 декабря мужчина камнем разбил лобовые стекла двух машин. Хозяин одной из них заявил, что нашел злоумышленника по камерам видеонаблюдения

О произошедшем написали в соцсетях. В инстаграме «Телетайп Краснодар» 23 декабря выложили видео, на котором мужчина камнем разбивает лобовые стекла в двух машинах. Затем идет запись, сделанная хозяином одного из поврежденных автомобилей, на которой мужчина утверждает, что сам вычислил злоумышленника. «И вот сегодня неизвестный прихрамывающий человек разбивает мне в 1:00 лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта крыса», — сказал хозяин автомобиля.

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