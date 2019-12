В Краснодаре мужчина разбил камнем стекла в двух машинах. Хозяин одной из них утверждает, что вычислил преступника

View this post on Instagram

Житель Краснодара поймал злодея, который разбил камнем стекла двух его машин. . Вчера мы рассказывали о коммунальных войнах в краснодарском поселке Российском. Там некий прихрамывающий злоумышленник две подряд перерезал провод глубинного насоса в скважине, которая питает дома Очаковская 3 и 2-ая Тверская 2/1. . По мнению жителей, это сделал работник УК «Перспектива-Развитие», которая вот уже несколько месяцев терроризирует жителей этих домов разными способами. . - И вот сегодня неизвестный, прихрамывающий человек разбивает мне в час ночи лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта «крыса», - рассказывает @dima12783. . Самосуда не было. Приехала следственная группа, завела дело. Ущерб уточняется.