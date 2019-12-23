В Краснодаре мужчина разбил камнем стекла в двух машинах. Хозяин одной из них утверждает, что вычислил преступника

Краснодарский край

Распечатать

В краснодарском поселке Российском в ночь на 23 декабря мужчина камнем разбил лобовые стекла двух машин. Хозяин одной из них заявил, что нашел злоумышленника по камерам видеонаблюдения

О произошедшем написали в соцсетях. В инстаграме «Телетайп Краснодар» 23 декабря выложили видео, на котором мужчина камнем разбивает лобовые стекла в двух машинах. Затем идет запись, сделанная хозяином одного из поврежденных автомобилей, на которой мужчина утверждает, что сам вычислил злоумышленника.

«И вот сегодня неизвестный прихрамывающий человек разбивает мне в 1:00 лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта крыса», — сказал хозяин автомобиля.

Читайте также:

Владелец автомобиля пришел к мужчине, который проживает в подвале одного из домов, и обвинил его в порче стекол. Потерпевший связал произошедшее с «коммунальной войной», которая происходит в поселке Российском: кто-то регулярно перерезал провод глубинного насоса в скважине, которая питает дома на улицах Очаковской, 3 и 2-й Тверской, 2/1. Жители поселка подозревают в этом того же мужчину, который разбил стекла, и считают, что он работник УК «Перспектива-Развитие».

Хозяин поврежденного автомобиля вызвал наряд полиции. В МВД версию владельца машины пока не подтвердили. Полицейские проводят расследование.

«В 1:15 дежурному поступило сообщение о повреждении автомобиля "Нива". Было повреждено лобовое стекло. На место выехали сотрудники полиции, которые изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступления, опросили владельцев автомобиля. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба и личность злоумышленника», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодару.

View this post on Instagram

Житель Краснодара поймал злодея, который разбил камнем стекла двух его машин. . Вчера мы рассказывали о коммунальных войнах в краснодарском поселке Российском. Там некий прихрамывающий злоумышленник две подряд перерезал провод глубинного насоса в скважине, которая питает дома Очаковская 3 и 2-ая Тверская 2/1. . По мнению жителей, это сделал работник УК «Перспектива-Развитие», которая вот уже несколько месяцев терроризирует жителей этих домов разными способами. . - И вот сегодня неизвестный, прихрамывающий человек разбивает мне в час ночи лобовое стекло. Просмотрев камеры, я сделал определенные выводы и направился в подвал, где живет эта «крыса», - рассказывает @dima12783. . Самосуда не было. Приехала следственная группа, завела дело. Ущерб уточняется.

A post shared by ТИПИЧНЫЙ КРАСНОДАР (@tipichkras) on

Автомобили Краснодар Полиция Происшествия Хулиганство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель сбил 82-летнюю женщину
Путин спросит мнение аграриев Адыгеи о развитии сельских территорий
Дочь Кадырова поможет восстановить сгоревший приют для животных в Грозном
Четыре года строительства Крымского моста собрали в двухминутном видео
«Значительно мягче идет, чем автомобильный»: Путин открыл железную дорогу по Крымскому мосту
Возвращение через 50 лет: «Союзмультфильм» выпустил третью часть мультфильма «Умка»

Лента новостей

Мнения Партнерский

Инструменты, которые мы заслужили

Какая еще господдержка может пригодиться российскому малому бизнесу

Статьи Партнерский

Что такое фирменный стиль и зачем он нужен даже начинающей компании

Статьи Партнерский

Как работает краевой фонд микрофинансирования

1,1 млрд рублей на 500 заемщиков в 2019 году

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале