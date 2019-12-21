На Кубани два человека погибли в ДТП на встречке
В Новопокровском районе вечером 20 декабря произошло лобовое ДТП с двумя погибшими
Авария произошла на трассе в районе станицы Новопокровской. Там столкнулись выехавший на встречную полосу ВАЗ-2113 и Mazda 6.
В результате столкновения погибли 29-летний водитель и 35-летний пассажир «тринадцатой». 45-летнего водителя иномарки госпитализировали, сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как писали Юга.ру, в ночь на 21 декабря в Краснодарском крае прогнозировали очень сильный туман, из-за чего видимость на дорогах была критически низкой.
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