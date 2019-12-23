В Новороссийске загорелась гостиница, эвакуировали 15 человек
В Новороссийске 23 декабря начался пожар в гостинице на улице Бирюзова
Очевидцы в ВК-группе «ЧП Новороссийск» сообщили о том, что загорелась гостиница «Экспромт». Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:57. На место выехали 5 пожарных машин и 15 спасателей. Они выяснили, что горит второй этаж, огонь распространился на площади 50 кв. метров.
Из здания эвакуировали 15 человек. В 11:37 возгорание ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, вечером 22 декабря случился пожар в одном из жилых домов в Сочи. Из здания эвакуировали 30 человек.
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