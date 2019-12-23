Как выбрать пиротехнику: советы Роспотребнадзора

В преддверии Нового года Роспотребнадзор обратил внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий, сообщил RT со ссылкой сайт ведомства.

В Роспотребндзоре напомнили, что продажа пиротехнических изделий возможна только в специализированных торговых точках , так как это товар повышенной опасности.

«При покупке пиротехники в местах несанкционированной торговли никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции», — отметило ведомство.

Продавцы пиротехники обязаны при продаже изделий рассказывать покупателями о правилах пользования, свойствах и сроках годности, напомнили специалисты.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что все изделия должны быть сертифицированы . Кроме того, пиротехника IV—V классов опасности может реализоваться только при наличии лицензии , а для продажи изделий I—III классов опасности такая лицензия не требуется.