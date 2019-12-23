На Кубани мужчина облил бензином кассу супермаркета и поджег ее

Краснодарский край

Распечатать

В Каневском районе проводится проверка по факту поджога кассы магазина, произошедшего 22 декабря

По предварительным данным, 42-летний мужчина в станице Деревянковской зашел в супермаркет с канистрой бензина. Он вылил жидкость на кассу и поджег ее. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 кв. метра, из магазина эвакуировали 15 человек. Пожар потушили.

Злоумышленника задержали полицейские, проводится проверка, сообщили ТАСС 22 декабря в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В свою очередь источник агентства отметил, что поджог произошел в магазине «Пятерочка».

Напомним, 19 декабря в Краснодаре неизвестный облил машину из канистры и поджег ее. 

Пожары Полиция

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Дожди пока не уходят с Кубани. Прогноз погоды на начало недели
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 8 тысяч евро за грубую игру
На Кубани мужчина облил бензином кассу супермаркета и поджег ее
Хабиб исполнил новогоднюю мечту школьника из Апшеронска и встретился с ним
Путин 23 декабря запустит железнодорожное сообщение по Крымскому мосту и посетит Адыгею
На стройке в Новороссийске рабочий погиб под грунтом

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале