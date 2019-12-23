На Кубани мужчина облил бензином кассу супермаркета и поджег ее

По предварительным данным, 42-летний мужчина в станице Деревянковской зашел в супермаркет с канистрой бензина. Он вылил жидкость на кассу и поджег ее. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 кв. метра, из магазина эвакуировали 15 человек. Пожар потушили.

Злоумышленника задержали полицейские, проводится проверка, сообщили ТАСС 22 декабря в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В свою очередь источник агентства отметил, что поджог произошел в магазине «Пятерочка».

Напомним, 19 декабря в Краснодаре неизвестный облил машину из канистры и поджег ее.