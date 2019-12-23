На Кубани мужчина облил бензином кассу супермаркета и поджег ее
В Каневском районе проводится проверка по факту поджога кассы магазина, произошедшего 22 декабря
По предварительным данным, 42-летний мужчина в станице Деревянковской зашел в супермаркет с канистрой бензина. Он вылил жидкость на кассу и поджег ее. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 2 кв. метра, из магазина эвакуировали 15 человек. Пожар потушили.
Злоумышленника задержали полицейские, проводится проверка, сообщили ТАСС 22 декабря в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В свою очередь источник агентства отметил, что поджог произошел в магазине «Пятерочка».
Напомним, 19 декабря в Краснодаре неизвестный облил машину из канистры и поджег ее.
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