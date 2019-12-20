В горах Адыгеи откроют новый туристский маршрут «Хаски в Лагонаках»

Кавказский заповедник планирует до начала 2020 года или в январе открыть новый маршрут для туристов в Адыгее — катание на собачьих упряжках в районе плато Лагонаки

Об этом порталу Юга.ру сообщила старший научный сотрудник заповедника Татьяна Трепет. По ее словам, сейчас маршрут утверждают в Минприроды РФ. Экскурсионный эколого-туристический маршрут «Хаски в Лагонаках» будет стартовать от КПП «Лагонаки». Трасса маршрута проложена отдельно от тропы для пешего туризма и проезда на снегоходах. Каюры — погонщики собак делают остановку у второй смотровой площадки и либо разворачиваются обратно, либо следуют дальше — до Абадзешского перевала. Таким образом, продолжительность поездки составляет от 30 минут до трех часов — все зависит от пожеланий пассажиров. За это время хаски преодолеют от 1 до 12 километров.