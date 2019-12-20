В горах Адыгеи откроют новый туристский маршрут «Хаски в Лагонаках»
Кавказский заповедник планирует до начала 2020 года или в январе открыть новый маршрут для туристов в Адыгее — катание на собачьих упряжках в районе плато Лагонаки
Об этом порталу Юга.ру сообщила старший научный сотрудник заповедника Татьяна Трепет. По ее словам, сейчас маршрут утверждают в Минприроды РФ.
Экскурсионный эколого-туристический маршрут «Хаски в Лагонаках» будет стартовать от КПП «Лагонаки». Трасса маршрута проложена отдельно от тропы для пешего туризма и проезда на снегоходах. Каюры — погонщики собак делают остановку у второй смотровой площадки и либо разворачиваются обратно, либо следуют дальше — до Абадзешского перевала. Таким образом, продолжительность поездки составляет от 30 минут до трех часов — все зависит от пожеланий пассажиров. За это время хаски преодолеют от 1 до 12 километров.
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«В ближайшее время организаторы экскурсии и Кавказский заповедник должны утвердить прейскурант на эти услуги и согласовать его в Минприроды РФ. Также будет установлен график работы. Маршрут на собачьих упряжках будет действовать только по предварительной записи и всего несколько дней в неделю», — добавили в заповеднике.
Планируется, что прокатиться на хаски по Лагонакам можно будет уже в канун Нового года.
Также зимой открывается маршрут «Зимний Абадзеш» протяженностью от 3 до 15 километров. Маршрут проложен по Лагонакскому плато, начинаясь от КПП «Лагонаки», вдоль хребта Каменное море, через перевал Абадзеш до отрога города Оштен (Блям), с посещением вершины города Абадзеш. Вдоль маршрута открываются панорамные виды заснеженных гор Чугуш, Джуга, Тыбга, Джемарук и хребтов Ассара, Ачишхо, Аибга.
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