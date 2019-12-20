Дело о коррупции мирового судьи из Сочи и адвоката направили в суд

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело 31-летнего адвоката и 36-летнего бывшего мирового судьи судебного участка № 93 Лазаревского района Сочи, обвиняемых в коррупции

Уголовное дело в отношении судьи в ноябре 2018 года возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, затем следователи Краснодарского края возбудили его против адвоката-сообщника. Они обвиняются в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Лазаревский районный суд удовлетворил гражданский иск и признал недействительной сделку по переуступке права по договору аренды земельного участка. Заявитель попросил знакомого адвоката помочь обжаловать это решение.

Адвокат обратился к мировому судье, который сказал, что сможет договориться с должностными лицами об отмене решения за 2 млн рублей. Юрист договорился с адвокатом, что они назовут мужчине сумму в 3 млн рублей, а 1 млн возьмут себе. После этого адвокат еще на 500 тыс. рублей увеличил сумму взятки и сказал мужчине, что готов передать 3,5 млн рублей в суд.

В марте 2017 года мужчина заплатил адвокату деньги, из которых тот 2,7 млн рублей передал мировому судье. Дальнейшие действия обоих пресекли сотрудники ФСБ.

Дело направлено в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.