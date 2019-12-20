В больницах Адыгеи вдвое увеличат число мест для помощи пожилым людям

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в 2020 году планируют в два раза увеличить охват пожилых людей, которые нуждаются в лечении болезней старческого возраста

Для этого дополнительно откроют 12 гериатрических коек. Они появятся в Кошехабльской центральной районной больнице и Адыгейской межрайонной больнице им. К.М. Батмена, сообщили в минздраве республики.

По словам собеседника, сегодня в Майкопе уже действует 10 койко-мест, с открытием двух новых гериатрических кабинетов за год стационарную помощь планируется оказать не менее 563 пациентам. 

«Каждому пациенту дается комплексная гериатрическая оценка, на основании которой разрабатывается индивидуальная программа лечения, реабилитации и долгосрочного ухода. Дополнительно в ходе обследования выявляются риски возникновения и развития заболеваний», — отметили в минздраве. 

Гериатрическая служба для профилактики и лечения болезней старческого возраста в Адыгее была организована в июле 2019 года на базе Майкопской городской клинической больницы. К 2024 году планируется сформировать модель долговременной медицинской социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. На реализацию данного проекта направят 32,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 28,7 млн рублей.

Гериатрия — наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Также это раздел геронтологии, занимающейся биологическими, социальными и психологическими аспектами старения человека. Возрастная группа, которая попадает в сферу ответственности науки гериатрия — это люди старше 60-70 лет. 

Здравоохранение Медицина

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре хотят построить местный Диснейленд с площадкой для фестивалей
В больницах Адыгеи вдвое увеличат число мест для помощи пожилым людям
Мэр Краснодара заявил, что проект «НАЗЕМКИ» может обойтись в 80 млрд рублей. Общественники не верят
«Если мы сейчас снимем баннер, все упадут в обморок». Мэр Краснодара объяснил, почему нельзя убрать рекламу со «здания с часами»
Жителей Кубани предупредили о сильном тумане и низкой видимости
Крытый аквапарк в Краснодаре начнут строить в 2020 году

Лента новостей

Фоторепортажи

Новогодняя атмосфера — 2020 в парке «Краснодар». Фоторепортаж

Статьи

Истории у камина

Как в Краснодаре не закрылся независимый книжный магазин «Чарли» и что там есть почитать

Статьи Партнерский

Фонд развития бизнеса

Кому он может быть полезен?

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале