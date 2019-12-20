В больницах Адыгеи вдвое увеличат число мест для помощи пожилым людям

В Адыгее в 2020 году планируют в два раза увеличить охват пожилых людей, которые нуждаются в лечении болезней старческого возраста

Для этого дополнительно откроют 12 гериатрических коек. Они появятся в Кошехабльской центральной районной больнице и Адыгейской межрайонной больнице им. К.М. Батмена, сообщили в минздраве республики.

По словам собеседника, сегодня в Майкопе уже действует 10 койко-мест, с открытием двух новых гериатрических кабинетов за год стационарную помощь планируется оказать не менее 563 пациентам.

«Каждому пациенту дается комплексная гериатрическая оценка, на основании которой разрабатывается индивидуальная программа лечения, реабилитации и долгосрочного ухода. Дополнительно в ходе обследования выявляются риски возникновения и развития заболеваний», — отметили в минздраве.

Гериатрическая служба для профилактики и лечения болезней старческого возраста в Адыгее была организована в июле 2019 года на базе Майкопской городской клинической больницы. К 2024 году планируется сформировать модель долговременной медицинской социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. На реализацию данного проекта направят 32,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 28,7 млн рублей.

Гериатрия — наука, изучающая заболевания людей старших возрастных групп, основы профилактики, диагностики и реабилитации. Также это раздел геронтологии, занимающейся биологическими, социальными и психологическими аспектами старения человека. Возрастная группа, которая попадает в сферу ответственности науки гериатрия — это люди старше 60-70 лет.