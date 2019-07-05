В Адыгее появилось отделение для лечения болезней старческого возраста

На базе Майкопской городской клинической больницы в июле открыли гериатрическую службу для профилактики и лечения болезней старческого возраста

Новое отделение рассчитано на десять коек, с 1 июля оно начало принимать пациентов, сообщили в пресс-службе минздрава Адыгеи.

В отделении каждый пациент пройдет комплексную гериатрическую оценку, на основании которой специалисты разработают индивидуальную программу лечения, реабилитации и долгосрочного ухода. Дополнительно в ходе обследования выявляются риски возникновения и развития заболеваний.

Чтобы разнообразить досуг пациентов, глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал задание активизировать волонтерское движение, привлечь общественные организации, библиотеки, школы искусств, профессиональные творческие союзы, представителей религиозных конфессий.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» к 2024 году в Адыгее планируют сформировать модель долговременной медицинской социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Она будет основана на межведомственном взаимодействии служб здравоохранения и социальной защиты. На реализацию проекта направят 32,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 28,7 млн рублей.