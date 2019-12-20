Выходные на Кубани будут теплыми и ветреными

Синоптики рассказали, какой будет погода в Краснодарском крае с 20 по 22 декабря

В Краснодаре 20 декабря без осадков, местами туман. Ветер 4-9 м/с. Днем температура воздуха составит 7-9 °С. В целом по краю также без осадков, днем воздух прогреется до 10 °С, местами до 12 °С. На Черноморском побережье ветер с порывами 12-14 м/с, днем до 11-16 °С.

В выходные дни в регионе без осадков, однако местами возможны небольшие дожди. В воскресенье порывы ветра могут достигать 14 м/с. Ночью столбики термометров покажут -1…4 °С, местами -2…-7 °С. Днем в субботу воздух прогреется до 5-10 °С, в воскресенье — 7-12 °С.

На Черноморском побережье на участке Анапа — Геленджик местами слабый дождь. Ночью температура составит 5-10 °С, днем — 12-17 °С, сообщили в краснодарском гидрометцентре.