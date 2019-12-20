Два человека перевернулись на машине в Краснодарском крае
В Кореновском районе 19 декабря произошло ДТП, в котором пострадали два человека
Авария случилась около 10:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 во время обгона превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП водителя машины госпитализировали, его 45-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Новокубанском районе 18 декабря произошло смертельное ДТП с участием аналогичного автомобиля. Там 31-летний водитель ВАЗ-2104 без прав выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. В аварии погибла пассажирка отечественной машины.
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