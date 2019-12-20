Два человека перевернулись на машине в Краснодарском крае

В Кореновском районе 19 декабря произошло ДТП, в котором пострадали два человека

Авария случилась около 10:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 во время обгона превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водителя машины госпитализировали, его 45-летней пассажирке назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.