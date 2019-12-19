На Кубани женщина погибла в лобовом ДТП, которое устроил водитель без прав
В Новокубанском районе 18 декабря произошло смертельное ДТП на встречке
В районе 16-го километра дороги Армавир — Отрадная около 21:00 столкнулись две машины. По предварительным данным, 31-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2104», лишенный прав, выехал на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Sunny под управлением 49-летнего мужчины.
От полученных травм погибла 47-летняя пассажирка иномарки, водитель «Жигулей» получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 19 декабря в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 18 декабря произошло еще одно лобовое ДТП. В Сочи легковой автомобиль столкнулся с водовозом, два человека пострадали.
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