В России число киберпреступлений за год выросло на 27%

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

Генпрокуратура РФ рассказала об увеличении количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

В 2017 году число киберпреступлений выросло на 27% — с 65 тыс. 949 до 90 тыс. 587. Их доля от количества всех зарегистрированных в стране правонарушений составляет 4,4%, то есть на сферу информационных технологий приходится почти каждое 20-е преступление, передает RT со ссылкой на Генпрокуратуру.

Читайте также:

Самые распространенные киберпреступления — неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создание, использование и распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ).

В 2017 году правоохранители чаще всего выявляли киберпреступления в Удмуртии (194), Коми (132), в Омской (75), Владимирской (66), Кировской (64) и Волгоградской областях (60), в Москве (60) и Краснодарском крае (51).

Читайте также:

Генпрокуратура также отметила семикратный рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей. Чаще всего такие преступления фиксировали в Ставропольском крае (66), Мурманской области (52), Татарстане (37), Москве (34) и Саратовской области (31), передает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в декабре 2016 года Московский госуниверситет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) сообщил о создании кибердружин в 15 городах России, в том числе в Темрюке.

Компьютеры Прокуратура Технологии
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Новым прокурором Новороссийска стал Игорь Стуконог
На Ставрополье после пожара на нефтяной скважине погибли двое рабочих
Краснодарские врачи спасли 99-летнюю женщину с острым инфарктом
Суд по взысканию имущества бывшей жены Цапка перенесли на 4 сентября
На месте сгоревшего квартала в Ростове построят здание для театра кукол, детский сад и школу
Суд в Краснодаре дал 18 лет тюрьмы мужчине, забетонировавшему тело убитого в бочке

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале