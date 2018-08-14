В России число киберпреступлений за год выросло на 27%

Генпрокуратура РФ рассказала об увеличении количества преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

В 2017 году число киберпреступлений выросло на 27% — с 65 тыс. 949 до 90 тыс. 587. Их доля от количества всех зарегистрированных в стране правонарушений составляет 4,4%, то есть на сферу информационных технологий приходится почти каждое 20-е преступление, передает RT со ссылкой на Генпрокуратуру.

В 2017 году правоохранители чаще всего выявляли киберпреступления в Удмуртии (194), Коми (132), в Омской (75), Владимирской (66), Кировской (64) и Волгоградской областях (60), в Москве (60) и Краснодарском крае (51).

Самые распространенные киберпреступления — неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) и создание, использование и распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ).

Генпрокуратура также отметила семикратный рост мошенничеств с использованием электронных средств платежей. Чаще всего такие преступления фиксировали в Ставропольском крае (66), Мурманской области (52), Татарстане (37), Москве (34) и Саратовской области (31), передает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в декабре 2016 года Московский госуниверситет технологий и управления имени Разумовского (Первый казачий университет) сообщил о создании кибердружин в 15 городах России, в том числе в Темрюке.