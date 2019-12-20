В Краснодаре дети скинули кирпич с балкона высотки. Полиция назначила проверку
В Краснодаре 19 декабря дети зашли в многоэтажный дом и сбросили кирпич с высоты
Об этом написали в соцсетях. В паблике «ЧП Краснодар» выложили видео, на котором сперва можно увидеть двух детей, проникших в подъезд, а потом — кирпич, лежащий на асфальте внизу. После падения кирпича на поверхности осталась вмятина.
Автор видео сообщил, что дети забрались в подъезд дома на улице имени Героя Яцкова, 28 и сбросили кирпич с верхнего общего балкона. Он обратил внимание, что в момент падения кирпича рядом проходила женщина с ребенком.
«В настоящее время по этому факту проводится проверка. Устанавливаются личности детей, сбросивших кирпичи. После чего их действиям будет дана правовая оценка», — сообщили журналисту Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Юга.ру не раз писали о людях, которые бросают предметы с высоты. При этом последствия бывают разными. Весной 2016 года подростки сбросили с крыши многоэтажного дома трубу. Она упала на детскую коляску, и травмировала спящую в ней девочку. В октябре 2017 года мужчина бросал с высоты кастрюли, банки, стеклянные бутылки и стремянку. Тяжелые предметы повредили припаркованные внизу автомобили. В 2019 году мужчина сбросил с балкона телевизор и повредил стоящую внизу Mazda. Ему пришлось возместить ущерб и заплатить 100 тыс. рублей.
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