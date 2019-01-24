На Ставрополье водитель окном зажал руку сотрудника ДПС и поехал

Ставропольский край

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В Буденновске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 7 января протащил одного сотрудника ДПС на машине и сбил другого

Автоинспекторы остановили на одной из улиц города 21-летнего молодого человека за рулем автомобиля Lada Priora, чтобы проверить документы. Парень отказался показывать документы на машину, зажал руку инспектора ДПС окном автомобиля и поехал. В результате полицейский получил травмы. Кроме того, водитель наехал на второго сотрудника ДПС, который стоял возле капота машины.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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