В Нальчике машина наехала на полицейского и протащила его на капоте

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии водитель наехал на полицейского после того, как у него попросили удостоверение

Сотрудники ДПС на одной из автозаправок обратили внимание на водителя машины ВАЗ-2110. Полицейские подъехали к мужчине и попросили показать документы. Удостоверение, которое предоставил молодой человек, вызвало сомнения у инспекторов ДПС. Позже оказалось, что они были фальшивыми. В то время, когда это выяснялось, парень неожиданно решил скрыться и уехать, но при этом наехал на одного из полицейских. Водитель протащил его 15 метров на своей машине, после чего сотрудник ДПС упал на землю.

Парень скрылся и позже бросил машину, полицейского доставили в больницу, сообщила пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии 4 декабря. В ходе преследования водителя задержали, им оказался 20-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении дел по нескольким статьям административного и уголовного законодательства.

Напомним, в январе на Ставрополье водитель зажал окном руку сотрудника ДПС и поехал.

Автомобили Нальчик Полиция

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