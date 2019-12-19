В Сочи после проверки прокуратуры закрыли детсад и развлекательный центр

Краснодарский край

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В Сочи в декабре прокуратура Центрального района проверила частный детский сад и развлекательный центр

Прокуратура Центрального района Сочи установила, что частный предприниматель, который ухаживал за детьми, не соблюдал требования санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Суд удовлетворил требования прокурора и закрыл детский сад до устранения нарушений.

Кроме того, сотрудники прокуратуры проверили семейно-развлекательный центр Junior Stars и тоже обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Центр расположен на втором этаже, что создает угрозу безопасной эвакуации детей из здания при ЧС, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. Суд временно закрыл центр.

Как писали Юга.ру, в Хостинском районе Сочи в ноябре по решению суда приставы опечатали пляж «Красный штурм».

Безопасность Детские сады Пожароопасность Прокуратура Развлечения Сочи

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