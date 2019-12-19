В Ростове задержали главу пресс-службы администрации города

СМИ 19 декабря сообщили о задержании начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова Марии Давыдовой

Давыдову подозревают в превышении должностных полномочий, написал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. При этом в приемной главы администрации отметили, что Мария Давыдова с сегодняшнего дня находится в отпуске. Ее номер недоступен, сообщают журналисты.

Источник 161.ru из правоохранительных органов рассказал, что Давыдову задержали. В издании добавили, что дело может быть связано с распределением контрактов со СМИ, освещающих деятельность администрации. Антимонопольная служба посчитала, что при решениях продвигались интересы одного конкретного издания — «Делового сообщества».

Напомним, 16 декабря стало известно, что на главу Минздрава Ростовской области завели уголовное дело из-за того, что она проводила незаконные манипуляции с тендерами ради выигрыша своего знакомого.