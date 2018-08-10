Как добраться в Грозный из Краснодара и чем встречает путешественника столица Чечни

Недавнюю инициативу Рамзана Кадырова проложить в Грозный скоростную железнодорожную магистраль не обсуждал разве что самый ленивый или несведущий житель России. Да, идея главы Чечни показалась кому-то чересчур амбициозной, а кому-то и вовсе ненужной в данный момент. Чтобы понять, насколько в действительности необходима подобная дорога (а заодно и поприсутствовать на этапе чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC), редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко решил лично отправиться по маршруту Краснодар — Грозный. Как можно добраться в Грозный из Краснодара сейчас Самолетом

Первое, что приходит в голову, — авиационное сообщение. Казалось бы, что может быть проще, чем пару часов перелета из аэропорта Пашковского в грозненский аэропорт Северный. Выяснилось, что есть множество более простых вещей. Бином Ньютона, например. Дело в том, что самолет сначала доставит вас в Москву, а уж затем — в Грозный. В новой истории России первый авиарейс связал столицу Чечни с Москвой совсем недавно, в марте 2007 года. То есть прямого перелета из Краснодара нет в природе, если, конечно, вы не носите звание «директор мира», позволяющее нанять частный самолет. В остальных случаях путешественника ждет двухчасовой вояж в столицу, а затем — перелет в Грозный. Занимает такой путь от 7 до 22 часов. Поездом

Железнодорожное сообщение Краснодара с Грозным также простотой не отличается. Дело в том, что для начала придется совершить пересадку в Кропоткине, Тихорецке или вовсе в Ростове-на-Дону . Затем можно проследовать в Грозный без пересадок. Время в пути составит от 16 до 26 часов, в зависимости от выбранного расписания.

Маршрут в Грозный на автобусе По законам жанра следующим пунктом должен был бы стать "автомобилем", но поговорим еще об одном средстве передвижения. Единственный, кроме личного транспорта, прямой маршрут в столицу Чечни из Краснодара — это автобус. Скажем так, не самый удобный способ путешествовать на дальние расстояния. Дорога в Грозный пролегает через Армавир, Кавминводы, Нальчик и Назрань. Живописного в пути мало, да и большая его часть проходит ночью. Вся поездка занимает, как правило, 12-15 часов. Размять пятую точку пассажиры изредка могут на контрольно-пропускных пунктах, сотрудники которых любезно проверят ваши документы, заодно обеспечив небольшую прогулку от автобуса к КПП и обратно. Тут уж ничего не поделаешь: меры безопасности. Есть и плюсы: можно перекусить в придорожных кафе, которых здесь в достатке, посетить уборную или, например, подкормить местную живность. В целом в пути скучать не придется.

Другое дело — во что превращается ваша шея и иные части тела за время поездки. Чтобы как-то отвлечься от невозможности расправить конечности, ну и подкрепить силы, стоит взять в дорогу запасы съестного в виде нескоропортящихся продуктов, например всевозможные орешки, сухофрукты и, конечно, жидкость. «Мы привыкли уже. Многие ездят каждый месяц к родственникам. Племянники учатся в Краснодаре. Людям этот маршрут очень нужен», — говорит соседка по автобусному креслу Алия. Но спешит поменяться местами с пассажиром спереди, так как сидеть рядом с незнакомым мужчиной у чеченок не принято. Алия пересела к женщине, а новый попутчик оказался немногословным. Спустя примерно 13 часов автобус прибывает на Западный вокзал Грозного , что между улицами Дербентской и Нефтепроводной. Пару лет назад мы приезжали на автовокзал Центральный в Ленинском районе города, но теперь он используется исключительно для местного сообщения. От автовокзала ходит 111-я маршрутка, которая привезет в центр города, там сориентироваться уже легче. Если вы не знаете маршруты городского транспорта, добраться в любую точку города можно на такси. Проехать весь город вдоль или поперек можно примерно за 400 рублей. Платить больше стоит только из каких-то личных побуждений. Можно отправиться пешком, но стоит понимать, что тротуары здесь есть далеко не везде. Дойти до центра пешим ходом вы сможете не спеша часа за два.

Почти как дома Жителям Краснодара Грозный может показаться чуть ли не двойником кубанской столицы. Если убрать центр города (что наш, что грозненский), то отличить фото чеченской столицы от краснодарских пейзажей будет достаточно сложно. Пашковка или СМР здесь на каждом шагу. В районах типовых пятиэтажек можно узнать Дубинку или Черемушки. Коллеги из других (столица и сибирские области) регионов отмечали некий дискомфорт, но они же его зачастую ощущают и в Краснодаре. Тут уж дело вкуса или привычки.

А вот центральные улицы — то самое лицо Чечни. Здесь не просто красиво, а даже очень красиво. Превратить Грозный в жемчужину региона у местных властей, несомненно, получается. Проспекты, улицы и строения здесь выглядят контрастно и футуристически. В общественных местах много молодежи и туристов.

Цветочный парк с «сердечными» сводами беседок у комплекса «Грозный Сити» (построен в честь женщин Чечни), аллея Славы и, конечно же, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата-Хаджи Кадырова — обязательны для посещения. В целом прогуливаться по улицам Грозного приятно и интересно. Мобильная связь и интернет здесь стабильны и нареканий не вызывают, по крайней мере в черте города. За городом могут быть проблемы. Стоит отметить, что некоторым операторам плевать на закон о роуминге, что прискорбно. Звонить за пределы Чечни сравнительно дорого. За пределы столицы Что будет, если покататься по пригородам столицы Чечни? Такой вопрос потенциальные путешественники задают часто. Мол, в Грозном все понятно: это лицо Чечни, открытка и так далее. Но и за пределами столицы нет ничего страшного. Вас, скорее всего, встретят приветливые люди, особенно если говорить о пожилых. Негатива со стороны местного населения не замечено. Другой вопрос — как себя вести. Если вы впервые едете в Чечню, стоит выяснить, что в чеченском обществе прилично, а что — нет. Например, во время этой поездки один из коллег громко выругался матом на улице, так что его услышали люди, проходившие мимо. Возможно, нигде не стоит так себя вести, но здесь — не стоит категорически. На этот раз произошел достаточно серьезный конфликт. Культура, быт и традиции хозяев достойны уважения — так и гости, и хозяева будут счастливы и спокойны.

На окраинах можно услышать от местных и такие слова: «Пока сильные бьются, мы потираем руки». Наш спутник из местных журналистов объяснил это дремучестью некоторых сельских жителей, которые до сих пор живут прошлым. В Грозном, который сейчас расцвел не только «стеклянным» центром, но и современными школами и университетами, такого вы не услышите. Контраст столицы и села, конечно же, есть, и он велик. С другой стороны, где его нет в остальных регионах. Тем не менее людям с таким мнением до туристов и просто гостей Чечни особо дела нет, то есть никакую агрессию испытывать не придется. Как нам сообщили, на такие настроения здесь обращают «пристальное внимание». Успокаивает, что бы это ни значило.

За красивыми фасадами Приезжий найдет здесь и напоминания о военных конфликтах прошлого. Нет ничего страшнее следов войны, хотя помнить такие события полезно обеим сторонам. От Западного автовокзала к автодрому «Крепость Грозная» можно за десять минут доехать на маршрутке, а можно пройтись пешком через промзону Заводского района. Прямой маршрут лежит через Сайханова, по улице Батумской вниз до улицы Химиков, которая упирается практически в автодром. Но если пойти не по Химиков, а по параллельной гравийной Хабаровской, через реку Сунжу, то можно увидеть старые предприятия, стены которых изрешечены и частично разрушены (здесь 21 января 1995 года бригада ВДВ Бабичева брала тот самый мост через Сунжу). Здания сейчас уже начали восстанавливать, но пока еще события более чем двадцатилетней давности здесь начертаны буквально на стенах. «Мины падали прямо в наш дом, который в итоге разбомбили. Я был зол. Соседей многих убило, мой брат погиб под завалами. Что было делать? Брать оружие и воевать за свой дом. Неразбериха была», — рассказал местный житель, который воевал и в первую, и во вторую компанию на стороне освободителей Чечни, против российских федеральных войск. Приветливый и приятный, нужно сказать, человек. Рассказал, что отправил сына учиться куда-то в Россию, строит дом, рад, что у нас в стране такой президент, а в республике — ее нынешний глава. Такие вот метаморфозы происходят здесь постоянно. Именно поэтому многие отмечают глупость и ужас тех лет.