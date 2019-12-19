Из Краснодара в Мюнхен откроют прямые авиарейсы

Из Краснодара в немецкий Мюнхен будут регулярно летать самолеты. Первый рейс отправится 22 декабря

График полетов по маршруту Краснодар — Мюнхен будет действовать до конца зимнего расписания полетов Международного аэропорта Краснодар — 29 марта 2020 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям на самолете Sukhoi Superjet 100, вмещающем до 100 пассажиров.

Вылеты из Краснодара запланированы на 9:00, прибытие в Мюнхен — в 10:55. Обратно авиалайнер будет вылетать в 12:00, в Краснодар он прибудет в 18:00 (время указано местное для каждого аэропорта).

Авиаперелеты будет осуществлять компания «Азимут». Билеты можно приобрести на официальном сайте перевозчика, в онлайн-агентствах и авиакассах, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Как писали Юга.ру, с 30 октября «Победа» открыла прямые рейсы из Краснодара в Стамбул, а в ноябре самолеты начали летать из Краснодара в Гоа и Паттаю.