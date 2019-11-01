Из Краснодара открывают прямые рейсы в Гоа и Паттайю
В ноябре из Международного аэропорта Краснодар открываются чартерные рейсы на курорты Гоа (Индия) и Паттайя (Таиланд)
2 ноября авиакомпания Royal Flight начнет полеты по маршруту Краснодар — Гоа. Рейсы будут выполняться один раз в 11 дней до 24 марта на самолетах Boeing 757-200. Максимальная вместимость лайнера — 239 посадочных мест. Время в полете из Краснодара в Гоа составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 6 часов 45 минут.
3 ноября авиакомпания Azur Air свяжет Краснодар авиасообщением с Паттайей. Рейсы будут осуществляться до 26 марта. График полетов — один раз в 12 дней на авиалайнерах Boeing 767-300. Борт способен вместить 336 пассажиров.
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Приобрести билеты в Гоа и Паттайю можно в авиакассах города и онлайн-агентствах, либо в составе пакетных туров в туристических агентствах. Информацию о ценах и условиях приобретения туров также можно получить на сайтах турагентств, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Также сообщается, что в зимний период откроются чартерные рейсы из Анапы в Дубай. Всего будет выполнено три авиарейса: вылеты 26 декабря, 2 и 9 января.
Как сообщали Юга.ру, в октябре из Краснодара открыли прямые чартерные рейсы в китайскую Санью.
Гоа — штат в северо-западной Индии, считается лучшим морским курортом страны. Климат в течение года ровный: 20-41 °C летом и 13-31 °C зимой. Туристический сезон в Гоа открыт круглый год.
Паттайя — популярный курортный город на юго-востоке Таиланда. Расположен на восточном побережье Сиамского залива. Круглый год на полуострове теплая погода — дневная температура держится на отметке +31 °С, а ночью — на +25 °С. Столица королевства — Бангкок находится примерно в 165 км от курорта.
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