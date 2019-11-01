Из Краснодара открывают прямые рейсы в Гоа и Паттайю

В ноябре из Международного аэропорта Краснодар открываются чартерные рейсы на курорты Гоа (Индия) и Паттайя (Таиланд)

2 ноября авиакомпания Royal Flight начнет полеты по маршруту Краснодар — Гоа. Рейсы будут выполняться один раз в 11 дней до 24 марта на самолетах Boeing 757-200. Максимальная вместимость лайнера — 239 посадочных мест. Время в полете из Краснодара в Гоа составит 6 часов 10 минут, в обратном направлении — 6 часов 45 минут. 3 ноября авиакомпания Azur Air свяжет Краснодар авиасообщением с Паттайей. Рейсы будут осуществляться до 26 марта. График полетов — один раз в 12 дней на авиалайнерах Boeing 767-300. Борт способен вместить 336 пассажиров.

Приобрести билеты в Гоа и Паттайю можно в авиакассах города и онлайн-агентствах, либо в составе пакетных туров в туристических агентствах. Информацию о ценах и условиях приобретения туров также можно получить на сайтах турагентств, сообщили в пресс-службе аэропорта. Также сообщается, что в зимний период откроются чартерные рейсы из Анапы в Дубай. Всего будет выполнено три авиарейса: вылеты 26 декабря, 2 и 9 января. Как сообщали Юга.ру, в октябре из Краснодара открыли прямые чартерные рейсы в китайскую Санью.