«Победа» начнет летать из Краснодара в Стамбул
Авиакомпания «Победа» с 30 октября откроет прямые рейсы из Краснодара в Стамбул
С 30 октября по 28 марта 2020 года из Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы в Стамбул (Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен). Самолеты Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров, будут летать два раза в неделю.
По средам рейсы будут вылетать из Краснодара в 12:30, прилетать в Турцию — в 14:20. По субботам самолеты вылетят из кубанского аэропорта в 12:00, приземлятся в Стамбуле — в 13:50. Время в полете составит 1 час 50 минут. Обратный вылет по средам в 12:30 и по субботам в 14:20.
Напомним, что сейчас из Краснодара самолеты авиакомпании «Победа» летают в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Помимо лоукостера, полеты в Стамбул несколько раз в неделю обслуживают авиакомпании Pegasus Airlines (ежедневно) и Turkish Airlines (пять раз в неделю), сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.
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Как сообщали Юга.ру, в октябре из Краснодараоткрыли прямые рейсы в китайскую Санью. В начале июля Международный аэропорт Анапы начал летать в Турцию. Кроме того, в ближайшее время авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямые рейсы Ростов-на-Дону — Тель-Авив и Краснодар — Мюнхен.
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