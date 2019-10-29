«Победа» начнет летать из Краснодара в Стамбул

С 30 октября по 28 марта 2020 года из Международного аэропорта Краснодар авиакомпания «Победа» начнет выполнять регулярные рейсы в Стамбул (Аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен). Самолеты Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров, будут летать два раза в неделю.

По средам рейсы будут вылетать из Краснодара в 12:30, прилетать в Турцию — в 14:20. По субботам самолеты вылетят из кубанского аэропорта в 12:00, приземлятся в Стамбуле — в 13:50. Время в полете составит 1 час 50 минут. Обратный вылет по средам в 12:30 и по субботам в 14:20.

Напомним, что сейчас из Краснодара самолеты авиакомпании «Победа» летают в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Помимо лоукостера, полеты в Стамбул несколько раз в неделю обслуживают авиакомпании Pegasus Airlines (ежедневно) и Turkish Airlines (пять раз в неделю), сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта.