В Ростовской области произошло ДТП со школьным автобусом. Есть погибший
В Ростовской области 19 декабря произошло ДТП со школьным автобусом. Есть погибший
Авария произошла в 7:50 на 54-м км дороги Шахты — Цимлянск. По предварительным данным, ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находилось 12 детей.
В результате происшествия погиб 38-летний водитель «десятки», его 24-летнего пассажира госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Напомним, 12 декабря под Краснодаром загорелся автобус, в котором находились дети.
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