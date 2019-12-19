В Ростовской области произошло ДТП со школьным автобусом. Есть погибший

В Ростовской области 19 декабря произошло ДТП со школьным автобусом. Есть погибший

Авария произошла в 7:50 на 54-м км дороги Шахты — Цимлянск. По предварительным данным, ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором находилось 12 детей.

В результате происшествия погиб 38-летний водитель «десятки», его 24-летнего пассажира госпитализировали, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, 12 декабря под Краснодаром загорелся автобус, в котором находились дети.