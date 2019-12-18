Майкоп украсили к Новому году в стиле звездного неба

В столице Адыгеи к новому года смонтировали новую иллюминацию, напоминающую звездное небо

У центральной площади Майкоп установили металлические арки, вдоль которых протянуто полотно световых уличных гирлянд.

«Звездное небо» на участке от улицы Советской до улицы Пионерской будет украшать центр города не только в новогодние праздники, но и в другие праздничные дни и знаменательные даты, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Также на главной площади республиканской столицы установили яркие фотозоны, аттракционы, праздничные торговые ряды, организовали фудкорт. Ярмарка будет работать до середины января в рамках фестиваля «Майкоп новогодний».