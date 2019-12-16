Главную новогоднюю елку Адыгеи откроют 20 декабря на праздничной ярмарке

В этот день с 15:00 начнется театрализованное шоу с выступлениями артистов, сказочных героев, конкурсами и новогодними призами. Особенностью торжества в этом году станет новая иллюминация в виде звездного неба и презентация ярмарочных домиков, которые впервые установили на центральной площади столицы республики.

Напомним, 14 декабря открылись 27 торговых павильонов в виде сказочных домиков, где можно приобрести брендовые продукты Адыгеи, новогодние сувениры, изделия народных художественных промыслов и ремесел, а также угощения и горячие напитки.

«Каждый участник ярмарочного городка постарается по-своему презентовать свою продукцию, привлечь покупателей, создавая праздничное новогоднее настроение. По итогам праздничного марафона мы определим лучший ярмарочный домик», — рассказала руководитель управления культуры администрации Майкопа Роза Цеева.

В Майкопе планируется провести целый цикл крупных праздничных мероприятий с участием 40 тыс. человек, сообщили в пресс-службе мэрии города.