В горах Сочи пропал 40-летний мужчина

В Сочи спасатели с 17 декабря искали мужчину, заблудившегося в лесу, но приостановили поиски

Накануне вечером спасателям позвонила женщина, которая рассказала, что ее 42-летний сын с 40-летним другом пошли в район водопадов на реке Мацесте Хостинского района. По ее словам, знакомый сына испугался идти по крутому спуску и отстал, после чего не вернулся домой.

Спасатели выехали в лес в районе села Прогресс и обследовали предполагаемый квадрат поиска, но мужчину не нашли. Сейчас поиски приостановили, потому что полицейские занялись изчением обстоятельств его пропажи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как писали Юга.ру, в ноябре в горах Сочи пенсионер трое суток не мог найти дорогу домой.