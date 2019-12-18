В горах Сочи пропал 40-летний мужчина
В Сочи спасатели с 17 декабря искали мужчину, заблудившегося в лесу, но приостановили поиски
Накануне вечером спасателям позвонила женщина, которая рассказала, что ее 42-летний сын с 40-летним другом пошли в район водопадов на реке Мацесте Хостинского района. По ее словам, знакомый сына испугался идти по крутому спуску и отстал, после чего не вернулся домой.
Спасатели выехали в лес в районе села Прогресс и обследовали предполагаемый квадрат поиска, но мужчину не нашли. Сейчас поиски приостановили, потому что полицейские занялись изчением обстоятельств его пропажи, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Как писали Юга.ру, в ноябре в горах Сочи пенсионер трое суток не мог найти дорогу домой.
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