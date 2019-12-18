«Ростелеком» начал сотрудничать с Ростовским государственным экономическим университетом

Директор ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов рассказал, что компании важно формировать два направления: создавать кадровый резерв для цифровых компаний и наполнять учебную программу вуза. По его словам, сегодня чувствуется разрыв между актуальными потребностями IT-сферы и реальными компетенциями кандидатов. Поэтому «Ростелеком» при сотрудничестве с университетом хочет заранее находить потенциальных сотрудников и вкладывать в их развитие еще на этапе обучение.

Стороны договорились сотрудничать при формировании кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Соглашение подписали в рамках заседания ученого совета вуза.

В этом направлении «Ростелеком» взаимодействует не только с РГЭУ, но и с другими вузами и колледжами региона. Сотрудники компании обучают студентов по специально разработанной программе, включающей девять наиболее актуальных тем цифровой экономики, среди которых блокчейн, кибербезопасность, квантовые технологии.

Ректор РГЭУ Елена Макаренко отметила, что вуз сходится с компанией в понимании стратегии развития рынка труда. В конце встречи Мордасов побывал в коворкинге РГЭУ и наметил перспективы ближайших мероприятий, сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».