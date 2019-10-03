«Ростелеком» и Донской технический университет договорились о сотрудничестве

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в части образовательных программ, а также о взаимодействии. Отмечается, что одним из его ключевых пунктов станет апробация модели «Цифрового университета», рассказали 3 октября в пресс-службе «Ростелекома».

Партнеры намерены организовать программы опережающего обучения в области систем обработки и хранения данных, искусственного интеллекта, интернета вещей, геоинформационных технологий, умного земледелия и других направлений. Обучение планируется проводить с учетом компетенций и корпоративных стандартов «Ростелекома». При этом вуз выступит в роли координатора образовательного процесса, а провайдер предоставит технические решения и возможности для вывода инновационных проектов на рынок.

«Подписанное соглашение значит больше, чем сотрудничество IT-компании и университета. Мы фактически направляем усилия на реализацию национальных проектов, которые уже сегодня играют важную роль в развитии Ростовской области. Сотрудничество, которое мы закладываем, — основа для развития высококлассных специалистов, так необходимых цифровому обществу сегодня. Более того, наше партнерство — еще и возможность применить потенциал и проектные мощности "Ростелекома" для воплощения идей, рожденных в стенах университета. Мы готовы к реализации самых смелых инициатив по цифровой трансформации», — поделился директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

В перспективе сотрудничества — применение вузом технологических решений «Ростелекома» для развития собственной цифровой инфраструктуры. Университет намерен использовать сервисы хранения и аналитики больших объемов данных, провести интеграцию систем информационной безопасности в управление административно-хозяйственной деятельностью и IT-инфраструктурой. Кроме того, в рамках соглашения планируется создание совместных лабораторий и исследовательского подразделения ПАО «Ростелеком» на базе ДГТУ.