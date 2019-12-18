Археологи начали раскопки меотского кладбища в Городском саду Краснодара
В Краснодаре 18 декабря стартовали работы по исследованию культурного слоя на территории Городского сада
Работы проводят специалисты Института археологии Российской академии наук. Они рассказали, что на участке, который совпадает с территорией горпарка, находится меотское кладбище.
Это кладбище входит в список объектов культурного наследия, поэтому исследователям необходимо сделать «локальные земляные вскрытия» и выяснить границы памятника, а также определить, есть ли в этом месте культурный слой.
Для исследований археологи начали разрабатывать небольшие участки длиной 2 метра и высотой 1 метр. Состояние объектов наследия проверяют в рамках договоренностей по госконтракту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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