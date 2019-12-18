В России утвердили новый механизм переселения из аварийного жилья

Краснодарский край, Вся Россия

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Депутаты Госдумы 18 декабря приняли в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья

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Теперь при расселении собственников аварийных домов регионы России смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять субсидии на приобретение нового жилья или компенсировать проценты по ипотеке.

Таким образом, Фонд будет выполнять функцию агента правительства РФ по предоставлению соцвыплат на приобретение жилья, сообщила пресс-служба Госдумы.

Как писали Юга.ру, законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» и ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда внесли на рассмотрение в Госдуму 9 октября. В декабре член комитета по бюджету Дмитрий Юрков подготовил поправку, согласно которой жильцы аварийных и ветхих домов смогут переехать в новое жилье за счет ипотеки — первый взнос им оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, ставка же по кредиту не будет превышать 3% годовых.

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