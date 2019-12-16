В России жильцов аварийных домов хотят расселить за счет ипотеки

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В Госдуме РФ в декабре выступили с инициативой, которая предлагает переселить жильцов аварийных и ветхих домов в новое жилье, купленное в ипотеку под низкий процент годовых, и освободить их от первого взноса

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету Дмитрий Юрков подготовил поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Документ отправлен на рассмотрение вице-премьеру правительства Виталию Мутко, сообщили 16 декабря «Известия».

Читайте также:

Согласно идее автора, жильцы аварийных и ветхих домов смогут переехать в новое жилье за счет ипотеки. Первый взнос им оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, ставка же по кредиту не будет превышать 3% годовых. Это поможет гражданам сразу вселяться в новое жилье, минуя все промежуточные варианты, считает парламентарий.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, малоимущие граждане не смогут взять ипотеку, какой бы ни была ставка.

«Поэтому здесь нужно думать о других вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения граждан из аварийного жилья, которые не имеют достаточного дохода. Это может быть, например, или социальное жилье, или так называемое арендное жилье, но ипотека для малоимущих граждан — это не совсем правильно, с моей точки зрения», — цитирует Терентьева RT.

Как писали Юга.ру, Министерство строительства России в октябре предложило на льготных условиях выдавать ипотеку владельцам ветхого жилья — ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс и Закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Конкретные процентные ставки в законопроекте не уточнялись.

 

Госдума РФ Жилье Ипотека Недвижимость

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
В России хотят запретить сжигание непереработанного мусора
В России отменили комиссию за денежные переводы в другие регионы по картам одного банка
Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию в течение пяти лет
Ученые Сочинского нацпарка описали новый вид лютика
У жителя Краснодара с помощью эвакуатора украли BMW. Иномарку нашли в 80 км от города

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале