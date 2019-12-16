В России жильцов аварийных домов хотят расселить за счет ипотеки

В Госдуме РФ в декабре выступили с инициативой, которая предлагает переселить жильцов аварийных и ветхих домов в новое жилье, купленное в ипотеку под низкий процент годовых, и освободить их от первого взноса

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету Дмитрий Юрков подготовил поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс». Документ отправлен на рассмотрение вице-премьеру правительства Виталию Мутко, сообщили 16 декабря «Известия» .

Согласно идее автора, жильцы аварийных и ветхих домов смогут переехать в новое жилье за счет ипотеки. Первый взнос им оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, ставка же по кредиту не будет превышать 3% годовых. Это поможет гражданам сразу вселяться в новое жилье, минуя все промежуточные варианты, считает парламентарий.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева, малоимущие граждане не смогут взять ипотеку, какой бы ни была ставка.

«Поэтому здесь нужно думать о других вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения граждан из аварийного жилья, которые не имеют достаточного дохода. Это может быть, например, или социальное жилье, или так называемое арендное жилье, но ипотека для малоимущих граждан — это не совсем правильно, с моей точки зрения», — цитирует Терентьева RT.