Минстрой предложил выдавать льготную ипотеку владельцам ветхого жилья

Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс и Закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно документу, за счет фонда собственникам жилья в аварийных домах смогут выдавать социальные выплаты или льготную ипотеку. Но только при условии, что аварийное жилье — единственное у человека.

Как уточнила «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, в законопроекте не уточняются конкретные процентные ставки. Есть только верхний порог: по ее словам, они не могут быть выше ключевой ставки ЦБ. Предполагается, что проценты установят подзаконными актами либо решением местных властей. Ранее в ходе обсуждений звучали цифры в 5-7% годовых, добавила Разворотнева.