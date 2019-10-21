Минстрой предложил выдавать льготную ипотеку владельцам ветхого жилья
Министерство строительства России в октябре предложило на льготных условиях выдавать ипотеку владельцам ветхого жилья
Ведомство разработало поправки в Жилищный кодекс и Закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно документу, за счет фонда собственникам жилья в аварийных домах смогут выдавать социальные выплаты или льготную ипотеку. Но только при условии, что аварийное жилье — единственное у человека.
Как уточнила «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, в законопроекте не уточняются конкретные процентные ставки. Есть только верхний порог: по ее словам, они не могут быть выше ключевой ставки ЦБ. Предполагается, что проценты установят подзаконными актами либо решением местных властей. Ранее в ходе обсуждений звучали цифры в 5-7% годовых, добавила Разворотнева.
В качестве временной альтернативы владельцам могут предложить переехать в маневренный фонд — до тех пор, пока не найдется инвестор, который сможет построить постоянное жилье. Согласно законопроекту, инвесторов также собираются привлечь субсидиями к активному застраиванию территорий с аварийными домами.
По данным фонда ЖКХ, в 2019 году планируется расселить 8,2 тыс. человек. На 1 октября 2019 года переселили уже 10,33 тыс. человек. До 2026 года новое жилье вместо аварийного хотят предоставить почти 700 тыс. человек.
Как ранее сообщали Юга.ру, в Адыгее до конца года планируют снести 564 кв. метра аварийного жилья.
Читайте также
Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана
ТВ-3 запускает новое шоу «Табу»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.