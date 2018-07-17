Рейсовый автобус столкнулся с водовозом в Ставропольском крае

Ставропольский край

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В Ставропольском крае автобус Москва — Элиста 17 июля столкнулся с водовозом, есть пострадавшие

Информация о ДТП на 73-м км автодороги Преградное — Тахта — Ипатово между населенными пунктами Красочный и Кевсала поступила сотрудникам МЧС в 10:40. Столкнулись рейсовый автобус Setra и водовоз ГАЗ-53.

В автобусе находились 13 человек. Пострадали водитель автобуса и водовоза, они доставлены в больницу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Причина ДТП уточняется.

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