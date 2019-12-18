Штрафы за подделку ГОСТа могут вырасти до 800 тыс. рублей

Российские чиновники хотят ввести в административный кодекс наказание для производителей за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу

По информации Роскачества, на упаковке и маркировке более 40% испытанных ведомством товаров производители заявляли о соответствии продукции национальным стандартам. Однако около трети товаров не соответствовали ГОСТам.

Знак соответствия национальным стандартам (ГОСТам — прим.) представляет собой овал с буквами РСТ. Часто производители не маркируют продукцию эмблемой, а пишут на упаковке «Сделано по ГОСТу» и т.д.

Сейчас в России за подделку нацстандартов производителя могут привлечь к ответственности за обман потребителей. В случае, если юрлицо ввело покупателя в заблуждение о свойствах и качестве товара, его могут оштрафовать до 500 тыс. рублей

Как сообщили 18 декабря «Известия», журналисты издания ознакомились с проектом Особенной части нового КоАП, который предусматривает штрафы до 800 тыс. рублей за подделку ГОСТа. «Известия» пишут, что в проекте есть отдельная глава «Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений…». Так, чиновники планируют штрафовать производителей за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии». Уточняется, что речь идет в том числе об обозначении в маркировке, эксплуатационных или других документах.