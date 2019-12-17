Делегация Кубани отправится на север России, чтобы отметить Гиперборейский Новый год

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Делегаты из Туапсинского и Белореченского районов отправятся в Мурманскую область, чтобы отпраздновать Гиперборейский Новый год 22 декабря

Гиперборея — развитое северное государство в древнегреческой мифологии, существовавшее в доледниковую эпоху. По преданиям, страна находилась на территории нынешнего Кольского полуострова, недалеко от города Ковдора в Мурманской области.

При поддержке компании «ЕвроХим», администрации Ковдорского района и властей региона в городе развивают социально-культурный проект «Ковдор — столица Гипербореи». В 2019 году он стал одним из победителей конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который считается крупной социальной благотворительной программой и проводится 12-й год подряд.

Во время визита в «столицу Гипербореи» для гостей из Краснодарского края проведут экскурсию по городу и краеведческому музею, покажут местное производство и горнолыжный комплекс. В конце всех мероприятий — в день зимнего солнцестояния, 22 декабря — делегаты отметят Гиперборейский Новый год.

В 2018 году в празднике приняли участие 3 тыс. человек, что стало рекордом для Ковдора, сообщили в пресс-службе компании «ЕвроХим» 17 декабря.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на заводе «ЕвроХим» стартовал нацпроект по повышению производительности труда.

ЕвроХим Культурное наследие Новый год Праздники

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