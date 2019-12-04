В Белореченске на заводе «ЕвроХим» стартовал нацпроект по повышению производительности труда

Исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин отметил на совещании 26 ноября, что завод стал одним из первых предприятий в Краснодарском крае, где начали реализовывать этот нацпроект. По его словам, задача заключается в развитии производительности труда, но не за счет инвестиций, а через поиск внутренних резервов.

Клявлин добавил, что в качестве пилотной площадки на заводе выбрали цех экстракционной фосфорной кислоты и сложных минеральных удобрений.

«Перед нами стоит амбициозная задача — увеличить производительность труда не менее чем на 10% по итогам 2020 года с перспективой повышения показателя до 30% в 2022 году», — сказал он.

Оператором проекта выступил Федеральный центр компетенций, сообщили в пресс-службе завода «ЕвроХим-БМУ».