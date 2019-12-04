В Белореченске на заводе «ЕвроХим» стартовал нацпроект по повышению производительности труда
На белореченском заводе «ЕвроХим» в конце ноября запустили национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
Исполнительный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Клявлин отметил на совещании 26 ноября, что завод стал одним из первых предприятий в Краснодарском крае, где начали реализовывать этот нацпроект. По его словам, задача заключается в развитии производительности труда, но не за счет инвестиций, а через поиск внутренних резервов.
Клявлин добавил, что в качестве пилотной площадки на заводе выбрали цех экстракционной фосфорной кислоты и сложных минеральных удобрений.
«Перед нами стоит амбициозная задача — увеличить производительность труда не менее чем на 10% по итогам 2020 года с перспективой повышения показателя до 30% в 2022 году», — сказал он.
Оператором проекта выступил Федеральный центр компетенций, сообщили в пресс-службе завода «ЕвроХим-БМУ».
Документ «Производительность труда и поддержка занятости» приняли в конце декабря 2018 года. Согласно данным с сайта правительства, в числе ключевых целей — рост количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей. Проект рассчитан до 2024 года.
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