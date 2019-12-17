В Кавказском заповеднике рассказали, почему сони впадают в спячку «на ходу»

Сотрудники Кавказского заповедника сообщили о необычном поведении сонь, которые впали в спячку в декабре в горах Сочи

«В этом случае не стоит тревожить зверька, но если ему может угрожать опасность, то можно переложить уснувшую соню в пустое дупло или укромную развилку на дереве, где его труднее будет отыскать хищнику», — рекомендовали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Эксперты заповедника объяснили, что сони могут заснуть буквально на ходу, если температура воздуха понижается слишком быстро. При этом у животных довольно крепкий и долгий сон, отчего и произошло их название.

На Кавказе обитают оба вида сонь, похожих на белку из-за больших глаз и пушистого хвоста, и на крысу. В простонародье соню так и называют — крысобелка. Зверьки активны по ночам и любят свистеть. Часто в домиках заповедника они устраивают по ночам игры, не давая уснуть сотрудникам.

Сони — вегетарианцы: они предпочитают орехи, фрукты, ягоды, но также могут есть насекомых.

Сейчас в заповеднике нет данных по численности вида. Однако сотрудники наблюдали животных в бассейнах рек Белой, Малой Лабы, в окрестностях Лагонакского нагорья (Камышанова поляна), а также в домиках на кордоне Бабук-аул.

Как писали Юга.ру, в декабре в горах Сочи горностаи перестали бояться людей, но в заповеднике предупредили, что гладить их все равно нельзя.