В горах Сочи горностаи перестали бояться людей. Но гладить их все равно нельзя

«Горностай не боится человека, а значит, у туристов есть возможность хорошо рассмотреть животное, сфотографировать его», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Однако, по мнению зоологов, горностай быстро становится синантропным [животное, образ жизни которого связан с человеком и его жильем — Юга.ру]. На стоянке его привлекает оставленная турастами еда, а также обилие мышевидных грызунов, которые собирают объедки.

«Не пытайтесь поймать горностая и, тем более, погладить. Во-первых, делать это запрещают правила заповедника, во-вторых, это небезопасно. Горностаи, как и некоторые другие виды, обитающие в заповеднике, могут быть переносчиками опасных заболеваний», — предупредили в заповеднике.