В горах Сочи горностаи перестали бояться людей. Но гладить их все равно нельзя

Краснодарский край

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В Кавказском заповеднике горностаи зимой стали чаще посещать туристические стоянки в высокогорье

Туристы встречали этих животных в районе озера Безмолвия, горы Ачишхо и приюта Фишт.

«Горностай не боится человека, а значит, у туристов есть возможность хорошо рассмотреть животное, сфотографировать его», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

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 Однако, по мнению зоологов, горностай быстро становится синантропным [животное, образ жизни которого связан с человеком и его жильем — Юга.ру]. На стоянке его привлекает оставленная турастами еда, а также обилие мышевидных грызунов, которые собирают объедки.

«Не пытайтесь поймать горностая и, тем более, погладить. Во-первых, делать это запрещают правила заповедника, во-вторых, это небезопасно. Горностаи, как и некоторые другие виды, обитающие в заповеднике, могут быть переносчиками опасных заболеваний», — предупредили в заповеднике.

Напомним, в начале декабря в предгорьях Сочи выпал первый снег, после чего у барсука появилась возможность впасть в спячку.

Животные Заповедники Сочи

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