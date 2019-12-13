В горах Сочи горностаи перестали бояться людей. Но гладить их все равно нельзя
В Кавказском заповеднике горностаи зимой стали чаще посещать туристические стоянки в высокогорье
Туристы встречали этих животных в районе озера Безмолвия, горы Ачишхо и приюта Фишт.
«Горностай не боится человека, а значит, у туристов есть возможность хорошо рассмотреть животное, сфотографировать его», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Читайте также:
Однако, по мнению зоологов, горностай быстро становится синантропным [животное, образ жизни которого связан с человеком и его жильем — Юга.ру]. На стоянке его привлекает оставленная турастами еда, а также обилие мышевидных грызунов, которые собирают объедки.
«Не пытайтесь поймать горностая и, тем более, погладить. Во-первых, делать это запрещают правила заповедника, во-вторых, это небезопасно. Горностаи, как и некоторые другие виды, обитающие в заповеднике, могут быть переносчиками опасных заболеваний», — предупредили в заповеднике.
Напомним, в начале декабря в предгорьях Сочи выпал первый снег, после чего у барсука появилась возможность впасть в спячку.
Читайте также
Статьи Партнерский«Строители могут запороть даже хороший проект»
Интервью c руководителем архитектурного бюро «Шумливый и партнеры»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.