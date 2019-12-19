В краснодарском OZ МОЛЛ пройдут новогодние ледовые шоу
С 14 декабря в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ состоятся праздничные мероприятия в преддверии Нового года
21-22 и 28-29 декабря на катке Sky Ice покажут ледовое шоу для детей. Зрителей ждет неожиданная трансформация сюжета известной сказки «Снежная королева». На помощь Герде, которая отправляется на поиски Кая, прилетит волшебница далеких земель. Вместе они будут сражаться со злом.
В праздничном ледовом шоу будут задействованы более 30 актеров. Начало — в 13:00 и 18:00. Вход на представление свободный.
Каждые выходные с 14 по 22 декабря и ежедневно с 28 декабря по 7 января у центрального входа на первом этаже ТРЦ гостей будут встречать сказочные герои. OZ МОРОZ угостит детей конфетами, расспросит о том, как они себя вели весь год, и сфотографируется со всеми желающими, а Снежная Королева попытается всех «заморозить».
Все желающие смогут сделать подарки на Новый год и Рождество своими руками: новогодние композиции, объемные открытки, рождественские елочки и свечи, новогодние шары, мягких игрушечных мышей и многое другое. В этом им помогут мастера и мастерицы «Волшебной страны OZ». Мастер-классы будут проходить 21, 22, 28, 29 декабря и со 2 по 5 января с 12:00 до 20:00 на втором этаже OZ МОЛЛ, рядом с рестораном «Грузинские каникулы».
Там же можно бесплатно упаковать купленные в торговом центре подарки, а также получить фирменную открытку и бесплатно отправить ее на любой почтовый адрес по России. «Центр бесплатной упаковки подарков и Почты OZ МОРОZA» будет работать с 13 по 31 декабря.
Как устроен OZ МОЛЛ:
6 и 7 января можно будет потанцевать под новогодние песни, которые исполнит духовой оркестр OZ МОРОZA. Самые активные танцоры попадут в клип, который опубликуют во всех социальных сетях OZ МОЛЛ.
Со 2 декабря по 8 января в OZ МОЛЛ работает новогодняя ярмарка. На втором этаже торгового центра, между магазинами «М.Видео» и «Эльдорадо» можно купить символы года, искусственные ели, новогодние костюмы, елочные игрушки ручной работы, шоколадные подарки, новогодние пряники, новогодний декор и сувениры.
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