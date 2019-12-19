В краснодарском OZ МОЛЛ пройдут новогодние ледовые шоу

С 14 декабря в краснодарском торговом центре OZ МОЛЛ состоятся праздничные мероприятия в преддверии Нового года

21-22 и 28-29 декабря на катке Sky Ice покажут ледовое шоу для детей. Зрителей ждет неожиданная трансформация сюжета известной сказки «Снежная королева». На помощь Герде, которая отправляется на поиски Кая, прилетит волшебница далеких земель. Вместе они будут сражаться со злом.

В праздничном ледовом шоу будут задействованы более 30 актеров. Начало — в 13:00 и 18:00. Вход на представление свободный.

Каждые выходные с 14 по 22 декабря и ежедневно с 28 декабря по 7 января у центрального входа на первом этаже ТРЦ гостей будут встречать сказочные герои. OZ МОРОZ угостит детей конфетами, расспросит о том, как они себя вели весь год, и сфотографируется со всеми желающими, а Снежная Королева попытается всех «заморозить».