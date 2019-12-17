Почти тонну мяса сняли с продажи на Кубани

В Краснодарском крае в середине декабря прошли рейды по местам торговли мясом

Во время рейдов, которые прошли 14 и 15 декабря во всех муниципалитетах края, нашли 953 кг потенциально опасного мяса. Эти продукты не соответствуют ветеринарным нормам.

Руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос заявил, что государственные ветинспекторы выявили 90 фактов нарушения законодательства и составили 59 дел об административных правонарушениях, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, накануне Россельхознадзор рассказал о нелегальной схеме оборота просроченных куриных яиц в Краснодарском крае. По ней в магазины поступило более 300 тыс. яиц, качество и безопасность которых невозможно проверить. Еще столько же яиц поступили в магазины с измененным сроком годности.