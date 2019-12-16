В магазины Кубани поставили 302 тыс. просроченных яиц
Россельхознадзор в декабре выявил нелегальную схему оборота просроченных куриных яиц в Краснодарском крае
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора установило, что со склада ООО ТД «Овопак» в Краснодаре на склад ИП Мищенко И.А. отправляли куриные яйца с измененными наименованием, категорией и количеством. Так, 30 сентября предприниматель в 11:06 получил 1 тыс. отборных куриных яиц (СО). В тот же день с предприятия на «Овопак» в 11:47 вывезли 302,4 тыс. яиц категории С-1. Таким образом, предприниматель выпустил в оборот 301 тыс. 400 яиц, качество и безопасность которых невозможно проверить.
Другой случай произошел в Красноармейском районе. Там предприятия ООО «Экопак» и ООО ТД «Аспект», которые находятся на одной площадке в станице Новомышастовской, фиктивно перемещали куриные яйца через небольшие фирмы, чтобы менять срок годности. Так, «Аспект» получили от «Экопака» яйца категории С-1 (производитель ОАО «Солигорская птицефабрика», Республика Беларусь) со сроком годности до 10 декабря 2019 года. Уполномоченное лицо компании оформило производственный сертификат, выступив производителем продукции. В новых документах обозначили другую дату изготовления и срок годности — 31 декабря 2019 года и 5 января 2020-го соответственно. После этого 302,4 тыс. яиц с истекшим сроком годности отправили на склад, а затем — в магазины для продажи.
Россельхознадзор отправил письма в прокуратуру и УМВД России по Краснодарскому краю для принятия мер, сообщили 16 декабря в пресс-службе ведомства.
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