В Краснодаре экс-руководителя центра медицины катастроф осудили за махинации. Судья зачитала ей приговор, когда она потеряла сознание

Краснодарский край

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Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего руководителя ГБУЗ «Региональный центр медицины катастроф» Людмилы Бештоевой

В пресс-службе краевого управления ФСБ сообщили, что Бештоева совершила хищение бюджетных средств на общую сумму более 3 млн рублей. Так, 300 тыс. рублей она похитила, оформив сотрудником центра свою знакомую и получая ее зарплату. Также были выявлены другие эпизоды хищения. По ним следственные органы возбудили несколько уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Прикубанский районный суд в июле приговорил Бештоеву к пяти годам колонии общего режима. В сеть попало видео с оглашения приговора, на котором федеральный судья Светлана Бостанова продолжила зачитывать его, когда Бештоева потеряла сознание, а после объявила заседание закрытым и вышла из зала.

В октябре материалы рассмотрел в апелляционном порядке Краснодарский краевой суд, оставив приговор райсуда в силе.

В сообщении пресс-службы не уточняется должность Бештоевой и то, к какому периоду относятся преступления.

На ранее упомянутом видео Бештоева рассказала, что работала в организации завхозом — замдиректора по хозяйственным вопросам. По ее словам, в деле речь идет о нарушениях, относящихся к 2013-2015 годам. Она утверждала, что подозрения вызвали документы о командировках, которые, по ее словам, были подписаны бывшим директором центра Надеждой Жильцовой, но следствие посчитало, что деньги поступили не сотрудникам, а Бештоевой. Женщина назвала дело сфабрикованным и заявила о давлении со стороны следователя.

Коррупция Краснодар Мошенничество Суд Чиновники

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