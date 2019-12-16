Россиян, перенесших инсульт и инфаркт, обеспечат бесплатными лекарствами
Минздрав России с 2020 года будет снабжать бесплатными лекарствами людей, перенесших острые сосудистые нарушения
Об этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 16 декабря.
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По словам главы Минздрава, бесплатные лекарства получат люди, которые перенесли такие заболевания, как острый инфаркт миокарда, инсульт, коронарный синдром. Также помощь окажут людям, перенесшим операции на сердце и сосудах. Получать лекарства за счет государства они будут в течение двух лет с момента сосудистого эпизода, сообщило РИА «Новости».
В 2017 году блогер Илья Варламов составил список самых распространенных причин смертей в России, основная их часть оказалась связана с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В топе — ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, рак и заболевания, вызванные нарушением мозгового кровообращения, в том числе инфаркт мозга.
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