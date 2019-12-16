Россиян, перенесших инсульт и инфаркт, обеспечат бесплатными лекарствами

Минздрав России с 2020 года будет снабжать бесплатными лекарствами людей, перенесших острые сосудистые нарушения

Об этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании 16 декабря.

По словам главы Минздрава, бесплатные лекарства получат люди, которые перенесли такие заболевания, как острый инфаркт миокарда, инсульт, коронарный синдром. Также помощь окажут людям, перенесшим операции на сердце и сосудах. Получать лекарства за счет государства они будут в течение двух лет с момента сосудистого эпизода, сообщило РИА «Новости».