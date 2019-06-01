Роуминг в России законодательно отменен

Вся Россия

Распечатать

1 июня вступили в силу изменения в закон «О связи», предусматривающие отмену национального и внутрисетевого роуминга в России

Закон об отмене роуминга в России подписал в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин. В мае 2019 года глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое дополнило правила оказания услуг телефонной связи в части отмены роуминга. Премьер назвал документ «окончательным решением вопроса» с роумингом.

Постановление распространило принцип «роуминг как дома» на всех операторов сотовой связи. В национальном роуминге также вводится требование о бесплатных входящих вызовах на всей территории России. При этом эксперты призывают не путать роуминг с междугородней связью (если ее оплата предусмотрена тарифом): роуминг — это когда уезжаем с сим-картой за пределы домашнего региона, а межгород — звоним за пределы домашнего региона.

Вопрос отмены национального роуминга остро встал в 2017 году, когда ФАС возбудила дела против операторов «большой четверки» — ПАО «МТС» , ПАО «Мегафон» , ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») и ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) — с требованием его отмены.

Фактически национальный роуминг был отменен осенью 2018 года, еще до подписания закона. Исключением оставался Крым, где роуминг отменяют только сейчас.

Закон Связь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Локомотив-Кубань» покинет главный тренер и три американских игрока
В Дагестане главу района обвинили в избиении посетителя администрации
В Тбилисской пропала мать участника группы «Триада»
Роуминг в России законодательно отменен
Участников фотосессии у мемориала «Малая земля» в Новороссийске арестовали
В Майкопе эвакуировали торговые центры из-за сообщений о минировании

Лента новостей

Статьи

Чем заняться в парках «Краснодар», «Городской сад» и в «Немецкой деревне»

Статьи

Фестиваль батутов и праздник мороженого

Куда пойти с детьми 1-2 июня в Краснодаре

Статьи Партнерский

Теплицы, кирпичный завод, питомник, арт-проект

Как прошел третий инвестиционный форум Тбилисского района

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале