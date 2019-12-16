Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию в течение пяти лет
Президент РФ Владимир Путин 16 декабря подписал закон, регулирующий право выезда за границу экс-сотрудников российских спецслужб
Путин подписал закон о поправках в ст. 15 и ст. 18 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь сотрудникам ФСБ запрещено покидать страну в течение пяти с момента увольнения, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Депутаты Госдумы объяснили необходимость принятия такого закона тем, что России требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников спецслужб на фоне напряженной международной обстановки, враждебных действий и провокаций со стороны иностранных государств, сообщило РИА «Новости».
Принимать решение об ограничении выезда будет ФСБ. Запрет введут в отношении сотрудников спецслужб, обладающими сведениями, которые являются гостайной.
Как писали Юга.ру, ранее в России хотели запретить выезд за границу самозанятым гражданам, высокопоставленным чиновникам, депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации.
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