Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ покидать Россию в течение пяти лет

Путин подписал закон о поправках в ст. 15 и ст. 18 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Теперь сотрудникам ФСБ запрещено покидать страну в течение пяти с момента увольнения, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Депутаты Госдумы объяснили необходимость принятия такого закона тем, что России требуется принятие дополнительных мер по защите сотрудников спецслужб на фоне напряженной международной обстановки, враждебных действий и провокаций со стороны иностранных государств, сообщило РИА «Новости».

Принимать решение об ограничении выезда будет ФСБ. Запрет введут в отношении сотрудников спецслужб, обладающими сведениями, которые являются гостайной.

Как писали Юга.ру, ранее в России хотели запретить выезд за границу самозанятым гражданам, высокопоставленным чиновникам, депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации.